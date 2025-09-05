ВС РФ нанесли четыре групповых удара
С 30 августа по 5 сентября ВС РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными дронами.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
- военные аэродромы;
- цеха производств и места хранения БПЛА большой дальности;
- арсеналы;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
«Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в Минобороны РФ.
Армия России освободила четыре населенных пункта
За неделю в Донецкой Народной Республике ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Федоровка, Марково, Камышеваха. Подразделения «Востока» полностью завершили освобождение территории региона в полосе действия группировки.
В Днепропетровской области российские бойцы освободили село Новоселовку.
«Север» улучшил тактическое положение
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 10 бригадам, десантно-штурмовому, штурмовому полку ВСУ и полку нацгвардии. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 170 боевиков. Также ВСУ лишились трех танков, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 1 680 бойцов, два танка, 33 боевые бронированные машины, 129 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 12 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1 460 бойцов, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» продавил оборону противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 20 украинским бригадам.
«Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» превысили 1 590 человек
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1 590 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась танка, пяти боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» атакуют формирования противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар девяти бригадам и полку нацгвардии.
ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, 70 автомобилей, семь артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы средств ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 12 управляемых авиационных бомб;
- 1 513 БПЛА самолетного типа.
5 сентября в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.