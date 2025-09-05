Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 30 августа — 5 сентября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 30 августа по 5 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли четыре групповых удара

С 30 августа по 5 сентября ВС РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными дронами.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • цеха производств и места хранения БПЛА большой дальности;
  • арсеналы;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

«Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила четыре населенных пункта

За неделю в Донецкой Народной Республике ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Федоровка, Марково, Камышеваха. Подразделения «Востока» полностью завершили освобождение территории региона в полосе действия группировки.

В Днепропетровской области российские бойцы освободили село Новоселовку.

«Север» улучшил тактическое положение

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 10 бригадам, десантно-штурмовому, штурмовому полку ВСУ и полку нацгвардии. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 170 боевиков. Также ВСУ лишились трех танков, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам.

ВСУ потеряли более 1 680 бойцов, два танка, 33 боевые бронированные машины, 129 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 12 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1 460 бойцов, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» продавил оборону противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 20 украинским бригадам.

«Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Востока» превысили 1 590 человек

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе превысили 1 590 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась танка, пяти боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Днепра» атакуют формирования противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар девяти бригадам и полку нацгвардии.

ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, 70 автомобилей, семь артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы средств ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 12 управляемых авиационных бомб;
  • 1 513 БПЛА самолетного типа.

5 сентября в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше