В Омской области проводят в последний путь бойца, погибшего на СВО почти год назад

В Новоомском сельском поселении Омской области простятся с бойцом Андреем Муняевым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции (СВО) почти год назад.
Как сообщили в администрации Новоомского поселения, Андрей Муняев ушел служить по контракту в 2024 году. Трагедия произошла 3 ноября того же года, когда боец героически погиб, выполняя боевую задачу.
«Андрей был настоящим героем, который отдал свою жизнь ради безопасности и защиты нашей Родины. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах», — отметили в администрации поселка.
Прощание с Андреем Муняевым состоится 7 сентября в 12:00 у Дома культуры в поселке Новоомском по адресу: ул. Гагарина, 1.
Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Муняева.