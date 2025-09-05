Ричмонд
В Омской области проводят в последний путь бойца, погибшего на СВО почти год назад

Прощание с Андреем Муняевым состоится 7 сентября в Новоомском поселении.

Источник: Комсомольская правда

В Новоомском сельском поселении Омской области простятся с бойцом Андреем Муняевым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции (СВО) почти год назад.

Как сообщили в администрации Новоомского поселения, Андрей Муняев ушел служить по контракту в 2024 году. Трагедия произошла 3 ноября того же года, когда боец героически погиб, выполняя боевую задачу.

«Андрей был настоящим героем, который отдал свою жизнь ради безопасности и защиты нашей Родины. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах», — отметили в администрации поселка.

Прощание с Андреем Муняевым состоится 7 сентября в 12:00 у Дома культуры в поселке Новоомском по адресу: ул. Гагарина, 1.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Муняева.