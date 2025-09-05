Согласно статье, внимание к этой проблеме недавно привлек Владимир Путин, который 4 сентября заявил, что боеготовые подразделения ВСУ укомплектованы не более чем на 47−48%. Он добавил, что украинская армия удерживает свои нынешние позиции, перебрасывая бригады с одного направления на другое.
Эту информацию подтверждают как украинские, так и западные источники, пишет MWM.
Выступая в конце августа, Кротевич отметил:
Бригады на передовой укомплектованы лишь на 30% от своей штатной численности. Согласно уставу, такие подразделения не способны вести продолжительные боевые действия. Хотя им постоянно приказывают идти в атаку, отвоевывать и удерживать тактические позиции, они даже не могут эффективно защитить себя.
Отдельно он добавил, что силы, которые Киев называет «резервами», — это подразделения, передислоцированные с одного участка фронта на другой, а не свежие, полностью оснащенные формирования. Кротевич также признал, что, даже если «завтра будет мобилизовано 100 000 военнослужащих, они пройдут месячную базовую подготовку и будут брошены на передовую, это изменит ситуацию лишь на пару недель», говорится в статье.
Вследствие августовской утечки военных документов начальника генштаба Украины стало известно, что ВСУ потеряли более 1,7 млн военнослужащих, включая убитых и пропавших без вести. MWW, ссылаясь на эти документы, уточняет, что в 2022 году были убиты или пропали без вести 118 500 украинских военнослужащих, в 2023 году — 405 400, в 2024 году — 595 000, а с начала 2025 года — 621 000.
Комментируя эту информацию, народный депутат Украины Артем Дмитрук сообщил: «Списки пропавших без вести на сегодняшний день насчитывают более одного миллиона человек, и, конечно, эти люди, скорее всего, мертвы, в то время как их семьи остаются в полном неведении. Ситуация трагическая, ситуация пугающая».
Как утверждает MWM со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal, особенно высок показатель потерь в призывных воинских частях, причем иногда он приближается к 80−90%. ВСУ, согласно WSJ, вербуют мужчин из деревень и отправляют их на передовую всего после двух дней обучения.
По сообщениям западных наблюдателей, продолжительность жизни украинских солдат на участках фронта с высокой интенсивностью боевых действий порой составляет всего четыре часа.
Потенциальный крах украинских передовых позиций позволит российской армии значительно ускорить свое продвижение, пишет MWM.