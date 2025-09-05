MWM: некоторые подразделения ВСУ укомплектованы всего на 30%

Отдельно он добавил, что силы, которые Киев называет «резервами», — это подразделения, передислоцированные с одного участка фронта на другой, а не свежие, полностью оснащенные формирования. Кротевич также признал, что, даже если «завтра будет мобилизовано 100 000 военнослужащих, они пройдут месячную базовую подготовку и будут брошены на передовую, это изменит ситуацию лишь на пару недель», говорится в статье.