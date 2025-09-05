Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов поблагодарил военных КНДР за освобождение Курской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской народной армии за освобождение Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Министр обороны выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской народной армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли от неонацистских формирований киевского режима», — сказали там.

Также министр отметил, что «отношения динамично развиваются». «Новый импульс придали этим отношениям недавняя встреча [президента РФ] Владимира Владимировича Путина и [председателя государственных дел КНДР] товарища Ким Чен Ына 3 числа (сентября — прим. ТАСС), буквально позавчера в Пекине. Встреча проходила в очень теплой и дружеской обстановке. И нам, конечно, предстоит вместе реализовывать те решения, которые были приняты нашими политическими руководителями», — отметил Белоусов.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше