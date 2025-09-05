Белоусов поблагодарил военных КНДР за освобождение Курской области

Также министр отметил, что «отношения динамично развиваются». «Новый импульс придали этим отношениям недавняя встреча [президента РФ] Владимира Владимировича Путина и [председателя государственных дел КНДР] товарища Ким Чен Ына 3 числа (сентября — прим. ТАСС), буквально позавчера в Пекине. Встреча проходила в очень теплой и дружеской обстановке. И нам, конечно, предстоит вместе реализовывать те решения, которые были приняты нашими политическими руководителями», — отметил Белоусов.