Минобороны: За три часа над регионами РФ и Черным морем уничтожены 20 БПЛА

Украинские беспилотники пытались атаковать российские регионы вечером 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 сентября украинские беспилотники пытались атаковать российские регионы. В Минобороны рассказали об успешном отражении этой попытки.

«С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе российского оборонного ведомства.

В МО добавили, что дроны ВСУ уничтожены над Воронежской, Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Чёрного моря. При этом над Воронежской областью сбито шесть БПЛА.

Напомним, утром 5 сентября губернатор Рязанской области Павел Малков заявил общественности, что силы ПВО и РЭБ сбили над регионом восемь БПЛА. По словам Малкова, никто из людей не пострадал, нет и разрушений.

Также сообщалось, что в ночь на 5 сентября ВСУ атаковали Липецкую область с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Повреждения получили дома в Ельце и Лебедяни.

