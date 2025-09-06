Wahlen: Большинство немцев выступают за отправку войск Германии на Украину

Более половины жителей Германии полагают, что военнослужащие бундесвера должны быть размещены на Украине в случае прекращения огня и при наличии там европейских войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Wahlen, проведённого по заказу телеканала ZDF.
«53% опрошенных считают, что Германия должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военнослужащих бундесвера», — отмечают исследователи. При этом 42% респондентов выступили против такой миссии.
Отдельно опрос показал, что лишь 4% ожидают полного прекращения огня в ближайшие недели, тогда как 94% полагают, что это в ближайшее время маловероятно.
Ранее сообщалась, что Германия готова отправить своих военных на Украину, но с одним условием. В ФРГ отметили, что страна готова рассмотреть план участия в миссии, если в ней также будут задействованы американские военные.