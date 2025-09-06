Ричмонд
МО: силы ПВО за 3 часа сбили 10 украинских БПЛА над территорией РФ

Шесть беспилотников ликвидированы в небе над Воронежской областью.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России сообщило, что в вечерние часы 5 сентября 2025 года системы противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников самолетного типа.

Шесть аппаратов были уничтожены в небе над Воронежской областью, два — над Брянской, еще один — над Смоленской областью и один — над акваторией Черного моря.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о нехватке денег для создания украинского оружия большой дальности.

