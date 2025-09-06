МО: силы ПВО за 3 часа сбили 10 украинских БПЛА над территорией РФ

Минобороны России сообщило, что в вечерние часы 5 сентября 2025 года системы противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников самолетного типа.
Шесть аппаратов были уничтожены в небе над Воронежской областью, два — над Брянской, еще один — над Смоленской областью и один — над акваторией Черного моря.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о нехватке денег для создания украинского оружия большой дальности.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше