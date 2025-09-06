Ричмонд
Трамп предупредил об огромной цене продолжения конфликта на Украине: что сказал

Трамп: украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет высокой.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован, иначе за это придётся дорого заплатить. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы собираемся разрешить еще один конфликт на Украине, он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить», — сказал глава Белого дома.

Трамп утверждает, что Соединённые Штаты успешно урегулировали семь военных конфликтов. Он также заявил, что изначально рассматривал украинский кризис как «самый простой».

Ранее американский президент заявил о намерении продолжить работу над мирным урегулированием конфликта между Россией и Украиной. Он выразил надежду на достижение компромисса, сочетая реалистичный подход с оптимистичным взглядом на будущее. Трамп подчеркнул, что «внимательно следит за действиями Владимира Путина и Владимира Зеленского».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше