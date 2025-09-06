Командование 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины сформировало так называемые «роты смерти», в которые, по их словам, набирают ослабленных и больных солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Задача “смертников” — во время штурмовых действий отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции», — говорится в сообщении собеседника агентства.
Источник также утверждает, что когда в части не хватает людей «на убой», командование запрашивает таких «смертников» у соседних подразделений. По его словам, о подобной практике не раз рассказывали и якобы пленные военнослужащие ВСУ.
Напомним, на Западе растет обеспокоенность относительно способности Вооруженных сил Украины удерживать позиции из-за критической нехватки личного состава. Также известно, что украинские военные женщины переходят из медицины в расчёты и стрелки.