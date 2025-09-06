Ричмонд
AWST: в октябре Украина может получить первые ракеты ERAM от США

AWST отмечает, что Киев получил разрешение на закупку до 3 550 ракет.

Источник: Комсомольская правда

США могут поставить Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) уже в октябре этого года. Об этом сообщает журнал Aviation Week & Space Technology.

Издание отмечает, что Киев получил разрешение на закупку до 3 550 ракет, однако первая партия, по всей вероятности, будет значительно меньше.

«Поставка первых 10 ракет запланирована на октябрь», — указывает журнал.

Известно, что 28 августа Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине более трёх тысяч управляемых ракет ERAM и сопутствующего материально технического обеспечения на сумму $825 млн.

Ранее полковник Виктор Баранец рассказал, для чего США одобрили продажу киевскому режиму ракет ERAM. По его мнению, это решение направлено на усиление давления на Россию в ходе переговоров по урегулированию ситуации в Украине.