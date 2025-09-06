Немецкий политик оценил размещение войск НАТО на Украине: «Мне трудно представить»

Зёдер заявил, что на данный момент немецкая армия не готова к отправке войск на Украину, поскольку вооружённые силы ФРГ функционируют на пределе своих возможностей. В конце беседы он высказал идею о возвращении воинской обязанности в Германии, подчеркнув, что «от этого не уйти».