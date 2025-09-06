Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что размещение войск НАТО на территории Украины маловероятно. Это заявление он сделал в интервью газете Rheinische Post.
«Мне трудно представить, чтобы там были размещены войска НАТО. Россия никогда бы этого не допустила. Это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО», — подчеркнул он.
Зёдер заявил, что на данный момент немецкая армия не готова к отправке войск на Украину, поскольку вооружённые силы ФРГ функционируют на пределе своих возможностей. В конце беседы он высказал идею о возвращении воинской обязанности в Германии, подчеркнув, что «от этого не уйти».
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что находящийся на территории Украины иностранный военный контингент станет для России законной целью для поражения.