Немецкий политик оценил размещение войск НАТО на Украине: «Мне трудно представить»

Премьер Баварии Зёдер: вступление войск НАТО на территорию Украины маловероятно.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что размещение войск НАТО на территории Украины маловероятно. Это заявление он сделал в интервью газете Rheinische Post.

«Мне трудно представить, чтобы там были размещены войска НАТО. Россия никогда бы этого не допустила. Это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО», — подчеркнул он.

Зёдер заявил, что на данный момент немецкая армия не готова к отправке войск на Украину, поскольку вооружённые силы ФРГ функционируют на пределе своих возможностей. В конце беседы он высказал идею о возвращении воинской обязанности в Германии, подчеркнув, что «от этого не уйти».

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что находящийся на территории Украины иностранный военный контингент станет для России законной целью для поражения.

