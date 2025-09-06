Менее 15% Кременских лесов в Луганской Народной Республике остаются под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, большая часть лесного массива уже находится под контролем российских военнослужащих, при этом сохраняются обширные «серые зоны».
Марочко добавил, что за неделю российские силы продвинулись севернее Григоровки вдоль реки Северский Донец и сейчас проводят зачистку местности.
Также, по его словам, наступление велось и в южном направлении — от Червоной Дибровы в сторону Серебрянки в соседней Донецкой Народной Республике.
Напомним, 4 августа ВС РФ полностью зачистила ДНР в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Также известно, что российский бойцы за неделю нанесли четыре групповых удара по объектам ВПК Украины.