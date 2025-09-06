В Еврокомиссии одобрили слова Путина о том, что желание Украины вступить в Евросоюз является законным выбором этой страны. На это указала представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
«Очень приветствуется то, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — сказала Пиньо, её слова приводит портал Euractiv.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация всегда во все времена была против инициативы Украины стать членом Североатлантического альянса, но никогда не возражала против её желания вступить в ЕС.
В то же время Путин рассказал о реакции экс-президента Украины Януковича на вступление этой страны в Евросоюз словами «посчитал и прослезился», подчеркнув, что Янукович осознал экономические последствия возможной интеграции с ЕС.
Тем временем глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что эта страна, как и раньше, не поддерживает вступление Украины в Евросоюз несмотря на то, что президент России Владимир Путин не возражает против этого.