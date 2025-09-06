Число уклонистов на Украине на 27% превысило показатель за весь 2024 год

РИА Новости со ссылкой на украинские судебные органы сообщило, что к концу августа 2025 года в Украине зафиксировали 45 449 случаев уклонения от военной службы. Это на 27% больше, чем за весь 2024 год.
Агентство также отметило, что при сохранении текущего темпа роста в 2025 году число таких случаев может вдвое превысить показатель прошлого года.
Ранее полиция Украины начала проводить свыше 150 обысков сразу по всей стране в рамках масштабной операции по ликвидации каналов переправки уклонистов призывного возраста от военной службы за рубеж.
Между тем издание Bild со ссылкой на внутренний документ немецких спецслужб и комментарии Пограничной службы Польши сообщало, что украинцы стали чаще использовать поддельные водительские права для управления грузовым транспортом с целью избежать мобилизации.