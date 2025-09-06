Ричмонд
L'Antidiplomatico: Путин одной фразой разбил планы «коалиции желающих»

Путин предупредил о последствиях отправки европейских военных на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин одной фразой разбил планы «коалиции желающих» по отправке на Украину военных из Евросоюза якобы для обеспечения гарантий безопасности этой страны.

«О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели конфликта, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они станут законной целью для российского оружия?», — задаётся вопросом итальянское издание L'Antidiplomatico.

В публикации говорится, что российский лидер дал понять, что западные войска на территории Украины стали бы фактором, который может способствовать её вступлению в НАТО впоследствии.

Накануне российский лидер заявил, что на территории Украины иностранный военный контингент станет для России законной целью для поражения. При этом Путин подчеркнул, что не видит смысла в нахождении западных войск на территории Украины в случае достижения мира.

Напомним, ряд стран заявили о намерении отправить своих солдат на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Такое решение, на данный момент, приняли 26 государств. Их боевой потенциал оценивается в 10−20 тысяч военных. Такую оценку дала возможностям «коалиции желающих» военкор из Франции Кристель Нэан.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал инициативы лидеров так называемой «коалиции желающих» по урегулированию на Украине как «чушь собачью».

Как «коалицию желающих» охватил раздрай из-за гарантий безопасности Украине, читайте здесь на KP.RU.

Интересно, что даже Владимир Зеленский выражает неуверенность в возможностях так называемой «коалиции желающих» по оказанию военной поддержки Киеву. По его мнению, эта инициатива выглядит на текущий момент «теоретической». Об этом Зеленский сказал в Париже, на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее участники «коалиции желающих» выразили надежду на дальнейшее участие США в совместных с Европой усилиях по поддержке Украины, а также разработке гарантий безопасности для страны в рамках урегулирования конфликта.

