L'Antidiplomatico: Путин одной фразой разбил планы «коалиции желающих»

Интересно, что даже Владимир Зеленский выражает неуверенность в возможностях так называемой «коалиции желающих» по оказанию военной поддержки Киеву. По его мнению, эта инициатива выглядит на текущий момент «теоретической». Об этом Зеленский сказал в Париже, на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.