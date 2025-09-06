Российские войска в зоне специальной военной операции за сутки нанесли поражение около 1 390 военнослужащим ВСУ, пишет ТАСС.
Начальник пресс центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что в его зоне потери украинских формирований составили до 435 человек. В зоне «Запад» потери до 255 военнослужащих, в южной группировке — свыше 260.
Глава пресс центра группировки «Север» Ярослав Якимкин заявил, что его подразделения поразили более 175 противников и уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink. Представители пресс центров группировок «Днепр» и «Восток» сообщили о потерях ВСУ примерно в 55 и 210 человек соответственно.
Ранее стало известно, что ВСУ отправили на штурм женщину-военнослужащую с психическими расстройствами. По словам пленного украинского солдата, её направили в зону боевых действий, так как она «надоела» командованию. Он рассказал, что в лагере над женщиной издевались, а затем её использовали как «пушечное мясо».