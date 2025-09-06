ВСУ за прошедшие сутки потеряли около 1,4 тыс. солдат в зоне спецоперации

Ранее стало известно, что ВСУ отправили на штурм женщину-военнослужащую с психическими расстройствами. По словам пленного украинского солдата, её направили в зону боевых действий, так как она «надоела» командованию. Он рассказал, что в лагере над женщиной издевались, а затем её использовали как «пушечное мясо».