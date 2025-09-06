Ричмонд
Анохин: Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над Смоленской областью

В ночь на 6 сентября украинские военные атаковали беспилотниками Смоленскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать Смоленскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на субботу 6 сентября. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин.

«Силами ПВО и ВКС Министерства обороны России сбиты 9 дронов противника», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам Анохина, люди в результате падения обломков БПЛА не пострадали, также не наблюдается разрушений наземных объектов.

Анохин напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности и о том, что в регионе введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА.

Напомним, украинские беспилотники пытались атаковать российские регионы вечером 5 сентября. По информации Минобороны, за три часа над регионами РФ и Черным морем уничтожены 20 БПЛА.

Также сообщалось, что в ночь на 5 сентября ВСУ атаковали Липецкую область с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Повреждения получили дома в Ельце и Лебедяни.

