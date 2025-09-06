«Станет препятствием»: В Киеве рассказали, что будет, если Зеленский не поедет в Москву

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об отказе украинской стороны от проведения встречи в Москве президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам дипломата, данное приглашение якобы является неприемлемым для Украины. Он назвал семь стран, где, по мнению Киева, возможно проведение переговоров об урегулировании конфликта.