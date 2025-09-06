«Станет препятствием»: В Киеве рассказали, что будет, если Зеленский не поедет в Москву

Если Владимир Зеленский не поедет в Москву для проведения переговоров о путях урегулирования конфликта, он станет единственным препятствием к достижению мира на Украине. Такое мнение высказал политолог Олег Соскин, ранее работавший советником экс-президента Украины Леонида Кучмы.
«На сегодняшний день очень быстро начинает формироваться точка зрения, что главное препятствие это Зеленский, который не желает встречаться с Путиным и договариваться о прекращении огня, мирном соглашении», — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности диалога с Зеленским. Местом проведения такой встречи российский президент назвал Москву.
При этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об отказе украинской стороны от проведения встречи в Москве президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам дипломата, данное приглашение якобы является неприемлемым для Украины. Он назвал семь стран, где, по мнению Киева, возможно проведение переговоров об урегулировании конфликта.