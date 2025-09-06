Силы ПВО за ночь уничтожили 34 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 34 беспилотника самолетного типа украинской армии над регионами России. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 сентября текущего года до 07:00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства.
Как уточняется в заявлении министерства, 14 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, восемь беспилотников сбиты над территорией Смоленской области, пять — над Брянской областью, по три — над территориями Белгородской области и Краснодарского края, а один — над Калужской областью.
Напомним, в минувшую пятницу, 5 сентября, Министерство обороны РФ рассказало об уничтожении шести быстроходных беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части Черного моря.