Силы ПВО за ночь уничтожили 34 беспилотников ВСУ над регионами России

Как уточняется в заявлении министерства, 14 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, восемь беспилотников сбиты над территорией Смоленской области, пять — над Брянской областью, по три — над территориями Белгородской области и Краснодарского края, а один — над Калужской областью.