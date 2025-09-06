Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина должна сохранить те границы, которые может защитить самостоятельно.
«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства в эфире Польского телевидения.
При этом ранее польское правительство считало, что Украина должна оставаться в границах 1991 года.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не собирается направлять свои войска на украинскую территорию даже после завершения боевых действий. Такое заявление он сделал по итогам встречи лидеров стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», которая прошла в Париже. Глава польского правительства отметил, что в рамках коалиции отдельные государства предоставляют либо свое присутствие, либо участие в гарантиях безопасности Украины.
Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украине «не хватит сил» вернуть утраченные территории. В интервью телеканалу CBS News украинский лидер также признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах вернуть утраченные территории, не исключив при этом вероятность новых потерь, если Киев лишится поддержки Вашингтона.
Кроме того, Зеленский в ходе переговоров в Белом доме заявлял, что Киев готов обсудить территориальные вопросы в ходе трехсторонней встречи при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
При этом глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что сейчас Киев не намерен идти на территориальные уступки России, однако понимает, что не в состоянии силой вернуть утраченные территории.
Чуть позже советник главы киевского режима Михаил Подоляк заявил о согласии Киева на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признании ряда территорий де-факто утраченными. Тем не менее, как он отметил, в будущем украинские власти попытаются вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями.