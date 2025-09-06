В Польше изменили мнение об украинских территориях: что сказал глава МИД республики

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не собирается направлять свои войска на украинскую территорию даже после завершения боевых действий. Такое заявление он сделал по итогам встречи лидеров стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», которая прошла в Париже. Глава польского правительства отметил, что в рамках коалиции отдельные государства предоставляют либо свое присутствие, либо участие в гарантиях безопасности Украины.