В Киеве погиб главный инженер подразделения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Денис Сакун. Это следует из петиции на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.
Как передает «Политика Страны», к украинскому лидеру обратилась родственница погибшего Яна Сакун, потребовав присвоить военному звание Героя Украины.
В петиции украинского лидера отмечается, что все произошло во время атаки беспилотников по позициям позиции ЗРК. Сообщается, что из-за падения обломков одного из дронов возник пожар. «Из-за детонации боевой части сбитой ракеты Денис Сакун погиб», — сказано в сообщении.
В Министерстве обороны РФ не сообщали об обстреле Киева, однако в российском военном ведомстве и в Кремле не раз отмечали, что солдаты Вооруженных сил (ВС) России наносят целенаправленные удары по военным объектам на территории Украины, не трогая объекты социальной инфраструктуры, в отличие от действий украинских войск.