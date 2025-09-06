Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией политиков в Европе. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«В Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется», — сказал полковник.
По его словам, сейчас украинский лидер находится в трудном положении и может рассчитывать только на своих покровителей на Западе, а те, скорее всего, посоветовали ему остаться в Киеве.
«Европа и США не имеют возможности принудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского», — добавил он.
Напомним, президент России допустил возможность диалога с украинским лидером и предложил Москву в качестве места встречи. Как отмечали в Кремле, Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции, а для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта. Однако глава киевского режима отказался от такого предложения, заявив при этом о готовности к диалогу в «любом формате».