В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву: кто ему «потакает»

Напомним, президент России допустил возможность диалога с украинским лидером и предложил Москву в качестве места встречи. Как отмечали в Кремле, Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции, а для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта. Однако глава киевского режима отказался от такого предложения, заявив при этом о готовности к диалогу в «любом формате».