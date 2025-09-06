Ричмонд
С начала года добровольцы отряда «БАРС-32» уничтожили более 600 БПЛА

Бойцы ликвидировали 10 пунктов управления и связи БПЛА, сообщил замкомандира Фидаиль Бикбулатов.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы добровольческого отряда «БАРС-32» имени П. Судоплатова с января уничтожили более 600 украинских беспилотников, сообщил замкомандира отряда Фидаиль Бикбулатов.

«Огневыми средствами поражения уничтожено несколько десятков человек личного состава ВСУ, более шестисот БПЛА различных типов, 10 пунктов управления и связи БПЛА», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, за это же время из-за действий отряда противник лишился трех минометных расчетов, до десяти боевых бронированных машин и другой автомобильной техники, сообщил Бикбулатов.

По его словам, опытные инструкторы проводят с поступившими на службу в отряд бойцвми упорные тренировки, что повышает эффективность операций, проводимых «БАРС-32».

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над территорией Воронежской области.

