Силы ПВО уничтожили за ночь 34 украинских беспилотника над регионами РФ

14 БПЛА перехватили над водами Черного моря.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью сбили 34 украинских БПЛА самолетного типа над пятью регионами страны и над Черным морем, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 14 беспилотников сбили над водами Черного моря, восемь — в небе над территорией Смоленской областью, пять — над Брянской, по три над Белгородской областью и Кубанью и один над Калужской областью, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Ранее глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ВС РФ ночью пресекли очередную попытку атаки ВСУ с помощью беспилотников на регион.

Отметим, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в Никитовском районе три автобуса получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

