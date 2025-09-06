Шесть беспилотников сбили ночью над Воронежской областью

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
По словам главы региона, информации о пострадавших на данный момент не поступало. По оперативным данным, в одном из районов области в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава, возгорание уже ликвидировано. Еще в одном районе упавший беспилотник незначительно повредил крышу социального учреждения.
Напомним, режим угрозы БПЛА был введен в Воронежской области накануне в 20.39 и действовал всю ночь — отменили его 6.28 утра. В настоящее время обстановка в регионе спокойная.
Узнать больше по теме
