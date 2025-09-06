Обломки БПЛА повредили электросеть под Краснодаром

Утром 6 сентября при возможном падении обломков БПЛА повреждения получила ЛЭП 10 кВ в районе аула Афипсип Тахтамукайского района Адыгеи. Сеть питает также дачные товарищества в станице Елизаветинской Прикубанского округа Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодарских электросетей».
При этом факт падения обломков беспилотника не подтверждён, указано в сообщении.
Из-за повреждения сети, как предупредили в компании, возможно временное ограничение подачи электроэнергии в Елизаветинской и 17 СНТ: «Мечта», «Ветеран», «Кубаночка», «Зеленый огонек», «Автомобилист-2», «Автомобилист-3», «Экспресс», «Связист-2», «Фруктовое», «Бригантина», «Восход», «Проектировщик», «Кубань-2», «Россинка-2», «Роднички», «Речник», «Стекольщик».
Потребителей перезапитали через резервную схему, подача электроснабжения уже восстановлена.
Напомним, по данным Минобороны, над Краснодарским краем минувшей ночью сбили 3 БПЛА, 14 — над Чёрным морем. Всего над разными регионами уничтожено 34 украинских беспилотника.