Российская ПВО за сутки сбила 160 украинских дронов

В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.