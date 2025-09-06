На Украине попросили присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot

Главному инженеру украинского зенитно-ракетного подразделения, полковнику Денису Сакуну, эксплуатирующего новейший ЗРК, призвали присвоить звание Героя Украины (посмертно). Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины 15 августа.
Как пишет украинское издание «Страна.ua», Сакун был главным инженером подразделения ЗРК Patriot. Модель ЗРК в тексте петиции не упоминается.
С просьбой обратилась родственница погибшего Яна Сакун. Согласно петиции, полковник организовал подготовку подчиненных, обеспечил техническую исправность комплекса, а также организовал восстановление боевой техники другого подразделения.
Сакун погиб по время боевого дежурства в Киеве, говорится в документе. При жизни он был награжден орденом «За мужество» III степени, а также другими государственными и ведомственными знаками отличия, указано на сайте.
Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Он предназначен для поражения различных воздушных целей и оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн.
О решении передать Украине комплексы Patriot в США объявили в декабре 2022-го, с апреля 2023 года эти ЗРК поставляли на Украину. На середину лета 2024-го Киеву было передано США и Германией не менее четырех комплексов. По данным SIPRI за 2024-й, на вооружении Украины состояло 12 пусковых установок M902 с ракетами PAC-3. В том же году стало известно о планах Израиля передать Украине до восьми устаревших батарей Patriot.
В начале 2025 года Израиль через США передал Киевуеще 90 противоракет более ранней модификации PAC-2. В 2025 году издание The Economist сообщило, что у Украины минимум восемь батарей Patriot, при этом некоторые из них повреждены или находятся на ремонте.
Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.