На Украине попросили присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot

О решении передать Украине комплексы Patriot в США объявили в декабре 2022-го, с апреля 2023 года эти ЗРК поставляли на Украину. На середину лета 2024-го Киеву было передано США и Германией не менее четырех комплексов. По данным SIPRI за 2024-й, на вооружении Украины состояло 12 пусковых установок M902 с ракетами PAC-3. В том же году стало известно о планах Израиля передать Украине до восьми устаревших батарей Patriot.