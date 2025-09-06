Обломки сбитого БПЛА нашли в Северском районе Кубани

Обломки сбитого украинского беспилотника обнаружили в районе посёлка Ильского в Северском районе Краснодарского края. Никто не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили. Об этом сообщает оперштаб региона.
По данным Минобороны, минувшей ночью над Кубанью сбили 3 БПЛА. В сводке за последние сутки ведомство также сообщило об уничтожении в Чёрном море безэкипажного катера. В каком районе акватории это произошло, не уточняется.
