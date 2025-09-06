РИАН: ВС РФ уничтожили группу украинских боевиков под Сумами

По информации офицера группировки войск «Север» с позывным Ветер, переданной РИА Новости, в Сумской области были ликвидированы украинские боевики.
«Расчет ударных и разведывательных БПЛА, работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, действуя совместно со штурмовиками, уничтожил группу украинских боевиков из трех человек», — передает собеседник агентства.
Как сообщил военнослужащий, операторы БПЛА обеспечивали прикрытие российских подразделений. С воздуха они координировали их передвижение и оперативно передавали данные о позициях противника. Уточняется, что с воздуха были ликвидированы трое боевиков. Один был поражен стрелковым вооружением штурмовика, а двое других — в результате удара беспилотного летательного аппарата.
Накануне Минобороны информировало, что за прошедшую неделю ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике.