Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: ВС РФ уничтожили группу украинских боевиков под Сумами

Российские военные уничтожили группу ВСУ в рамках расширения буферной зоны под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

По информации офицера группировки войск «Север» с позывным Ветер, переданной РИА Новости, в Сумской области были ликвидированы украинские боевики.

«Расчет ударных и разведывательных БПЛА, работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, действуя совместно со штурмовиками, уничтожил группу украинских боевиков из трех человек», — передает собеседник агентства.

Как сообщил военнослужащий, операторы БПЛА обеспечивали прикрытие российских подразделений. С воздуха они координировали их передвижение и оперативно передавали данные о позициях противника. Уточняется, что с воздуха были ликвидированы трое боевиков. Один был поражен стрелковым вооружением штурмовика, а двое других — в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Накануне Минобороны информировало, что за прошедшую неделю ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше