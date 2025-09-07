Этой зимой Вооружённые силы Украины ожидает «сезон страданий». Об этом заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью Valeurs Actuelles.
«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращение огня», — сказал он.
По словам де Йонга, именно зима может сыграть ключевую роль в развитии конфликта. Он подчеркнул, что неопределённость с поставками и поддержкой со стороны Европы и США способна серьёзно подорвать боевой дух подразделений ВСУ.
Накануне стало известно, что украинская армия стала массово покидать позиции у Константиновки. Также появилось сообщение о критическом состоянии ВСУ. MWM пишет, что бойцы оказались на грани коллапса из-за острой нехватки кадров: бригады укомплектованы лишь на 30%.