Марочко заявил о патовой ситуации для ВСУ в Константиновке ДНР

Марочко подчеркнул, что украинским боевикам следует выводить свои войска, чтобы избежать окружения, но, по его словам, украинское командование медлит с принятием решения и вместо этого старается нарастить дополнительные силы и средства, чтобы замедлить продвижение российских войск.