Марочко заявил о патовой ситуации для ВСУ в Константиновке ДНР

Марочко рассказал, что украинское командование медлит с принятием решения в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооружённых сил Украины вместо вывода войск из Константиновки Донецкой народной республики направляет к городу дополнительные силы и технику, пытаясь сдержать наступление российских войск. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что положение ВСУ в Константиновке является патовым.

«Для украинских боевиков в Константиновке ситуация патовая», — заявил он.

Марочко подчеркнул, что украинским боевикам следует выводить свои войска, чтобы избежать окружения, но, по его словам, украинское командование медлит с принятием решения и вместо этого старается нарастить дополнительные силы и средства, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Ранее Марочко Марочко рассказал, что менее 15% лесов Кременска в Луганской Народной Республике всё ещё под контролем Украины. По его информации, большинство лесов уже заняли российские военные, но остаются обширные «серые зоны».