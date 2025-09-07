Марочко: ВС РФ продвигаются у Юнаковки, несмотря на контратаки ВСУ

«Касаемо сумского направления: количество контратак со стороны противника здесь довольно-таки серьезное. Он атакует в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка, то есть на очень широком участке фронта, и пытается выдавить наши войска с позиций, чтобы вернуть ранее утраченные рубежи. Но, невзирая на такое сильное давление, наши военнослужащие продвинулись юго-восточнее от Юнаковки — в лесистой местности заняли новые рубежи», — сказал он.