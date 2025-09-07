Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Российские войска продвигаются у Юнаковки, несмотря на контратаки ВСУ

Марочко отметил, что за неделю российские силы подтянули позиции у Кардашовки.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные продвигаются юго восточнее Юнаковки в Сумской области, несмотря на сильные обстрелы и контратаки ВСУ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что на сумском направлении противник проводит многочисленные контратаки по широкому участку фронта — в районах Кондратовки, Алексеевки и Юнаковки — пытаясь вытеснить российские подразделения и вернуть утраченные рубежи.

Тем не менее, по словам Марочко, российские войска смогли закрепиться юго-восточнее Юнаковки, заняв новые позиции в лесистой местности.

Собеседник агентства также добавил, что за неделю российские силы подтянули позиции у Кардашовки и сейчас прикладывают усилия, чтобы не позволить противнику реализовать свои намерения и вернуть ранее потерянные позиции.

Накануне военный эксперт заявил о патовой ситуации для ВСУ в Константиновке ДНР.