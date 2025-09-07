Марочко: Российские войска продвигаются у Юнаковки, несмотря на контратаки ВСУ

Российские военные продвигаются юго восточнее Юнаковки в Сумской области, несмотря на сильные обстрелы и контратаки ВСУ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил, что на сумском направлении противник проводит многочисленные контратаки по широкому участку фронта — в районах Кондратовки, Алексеевки и Юнаковки — пытаясь вытеснить российские подразделения и вернуть утраченные рубежи.
Тем не менее, по словам Марочко, российские войска смогли закрепиться юго-восточнее Юнаковки, заняв новые позиции в лесистой местности.
Собеседник агентства также добавил, что за неделю российские силы подтянули позиции у Кардашовки и сейчас прикладывают усилия, чтобы не позволить противнику реализовать свои намерения и вернуть ранее потерянные позиции.
Накануне военный эксперт заявил о патовой ситуации для ВСУ в Константиновке ДНР.