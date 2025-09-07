Президент России Владимир Путин вернул лидера Франции Эммануэля Макрона к реальности, высказавшись о последствиях отправки европейских войск на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube канала.
«Путин ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно», — заявил Филиппо.
По его словам, ЕС, взяв курс на противостояние с Россией, давно участвует в провокациях и распространяет ложь, что мешает мирному разрешению украинского конфликта.
«Европейский союз очень вовлечен в конфликт и занимается провокациями и ложью, пытаясь его разжечь», — подчеркнул он.
Филиппо добавил, что после высказывания Путина так называемая «коалиция желающих» оказалась перед выбором: продолжать эскалацию или быстро перейти к мирному урегулированию.
Напомним, ранее издание L'Antidiplomatico сделало аналогичное заявление. Было сказано, что речь президента России одной фразой разбило планы «коалиции желающих» по отправке на Украину военных из Евросоюза якобы для обеспечения гарантий безопасности этой страны.