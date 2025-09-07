Российские военные постепенно покидают Серебрянку ДНР и закрепляются за её пределами, одновременно вытесняя войска Украины из соседней Дроновки. Об этом агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Что касается Серебрянки — наши военнослужащие постепенно выходят из населённого пункта и закрепляются в его окрестностях», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что наши войска продолжают вытеснять противника из Дроновки, где на данный момент сосредоточены основные силы и ресурсы украинских вооружённых формирований.
Недавно сообщалось, что Российские войска усиливают охват Константиновки после освобождения населенного пункта Марково.
Также известно, что ВС РФ полностью зачистила ДНР в зоне ответственности группировки войск «Восток».