Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Российские военные покидают Серебрянку и закрепляются за её пределами

Марочко заявил, что наши войска продолжают вытеснять ВСУ из Дроновки.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные постепенно покидают Серебрянку ДНР и закрепляются за её пределами, одновременно вытесняя войска Украины из соседней Дроновки. Об этом агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Что касается Серебрянки — наши военнослужащие постепенно выходят из населённого пункта и закрепляются в его окрестностях», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что наши войска продолжают вытеснять противника из Дроновки, где на данный момент сосредоточены основные силы и ресурсы украинских вооружённых формирований.

Недавно сообщалось, что Российские войска усиливают охват Константиновки после освобождения населенного пункта Марково.

Также известно, что ВС РФ полностью зачистила ДНР в зоне ответственности группировки войск «Восток».