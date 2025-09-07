Российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель с военными ВСУ

Оперативный состав 123-го гаубично самоходного дивизиона рассказал, что их расчёт из гаубицы Д 30 поразил туннель, в котором находились бойцы ВСУ. Солдат с позывным Енот сообщил, что один из наводчиков точно направил снаряд в подземную переправу, вроде той, что проходит под железнодорожной станцией.
«Был у нас пацанчик один, он закинул [снаряд] прям в тоннель. Там есть тоннель под [станцией] ЖД, по-моему. Он четко им [ВСУ] прям туда закинул», — рассказал собеседник ТАСС.
Он также отметил, что подразделение и ранее успешно наносило удары по скоплениям личного состава противника: в одном из эпизодов артиллерия попала прямо в строй войск. Основные цели расчёта — лесополосы перед Северском, где преимущественно уничтожают живую силу. Ночью расчёт действует по машинам и движущимся целям, хорошо заметным в тепловизор или с платформ БПЛА.
Ранее в Минобороны России сообщили об очередной истории героизма, проявленного российскими военными. На этот раз стало известно, что рядовой Ильфат Гарипов в одиночку сорвал атаку диверсантов ВСУ на одном из участков зоны проведения СВО. Боец заметил приближение боевиков ВСУ во время несения боевого дежурства.
До этого сообщалось, что российский боец с позывным Катунь чудом выжил после удара по нему выстрелом из танка, а после спас товарища. Все посчитали его мертвым после ранения, а он очнулся в морге.