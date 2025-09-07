Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на своём YouTube канале выразил мнение, что заявление Владимира Путина о возможных последствиях ввода европейских войск на Украину напугало Владимира Зеленского.
По мнению Дэвиса, Россия способна дать отпор западным военным силам, тогда как Украина такой возможности не имеет, и поэтому Зеленский снова будет жаловаться партнёрам.
Эксперт предположил, что нелегитимный президент Украины наверняка обратится к западным союзникам с просьбой не обращать внимания на предупреждение Москвы.
«Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А надо всего лишь послушать (Москву. — Прим. Ред.)», — подытожил Дэвис.
Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейского военного контингента на Украине в период проведения боевых действий будет воспринято, как эскалация конфликта. Позже дипломат предостерёг Украину и другие страны Запада от фатальной ошибки, он заявил, что в случае ввода иностранных военных, Россия должна будет предпринять советующие меры.
Прежде пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у западных инструкторов, тренирующих бойцов ВСУ, нет иммунитета от ударов российских войск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил.