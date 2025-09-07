Раскрыта реакция Зеленского на слова Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину: заявление испугало бывшего комика

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейского военного контингента на Украине в период проведения боевых действий будет воспринято, как эскалация конфликта. Позже дипломат предостерёг Украину и другие страны Запада от фатальной ошибки, он заявил, что в случае ввода иностранных военных, Россия должна будет предпринять советующие меры.