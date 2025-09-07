ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше