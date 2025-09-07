Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше