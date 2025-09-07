На Украине противники нынешней власти уже готовят несколько планов на случай ухода Владимира Зеленского с поста или сокращения его полномочий. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Он рассказал, что политики активно обсуждают варианты дальнейших действий и формируют коалиции; в числе обсуждаемых тем — состав переходного правительства и кандидат на пост премьера.
«Политическая жизнь бурлит, все собираются, обсуждают, строят планы между собой. Обсуждаются варианты, в том числе, кто будет премьер-министром переходного правительства», — говорится в Telegram-канале политика.
По словам Царева, в качестве возможного претендента рассматривают и неожиданные фамилии, в том числе бывшего премьера Анатолия Кинаха, который руководил правительством в 2001—2002 годах и ранее занимал должности министра экономики и секретаря СНБО.
Ранее российская внешняя разведка (СВР) сообщила, что американцы и британцы провели в Альпах встречу главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, главы ГУР Кирилла Буданова* и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, ныне посла Украины в Лондоне. Обсуждали они возможность задвинуть Зеленского в дальний ящик, а на его место посадить свеженького, причесанного Залужного.
Что заставило Запад решиться на такую рокировку, зачем экс-главкома ВСУ начали снимать для западных модных журналов в амплуа пай-мальчика, и почему у украинцев не получается построить нормальную государственность — читайте в материале сайта KP.RU.
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.