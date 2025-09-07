Ричмонд
Над регионами России и Азовским морем уничтожили 69 украинских БПЛА

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ и Азовским морем 69 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали там. Из них 21 беспилотник был сбит в Краснодарским крае, 13 — в Воронежской области, 10 — в Белгородской области, 7 — в Астраханской области, 6 — в Волгоградской области, 3 — в Ростовской области, 2 — в Брянской области, а также по 1 — над Курской, Рязанской областями и Республикой Крым. Кроме того, уничтожили четыре БПЛА над акваторией Азовского моря.

