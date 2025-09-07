Названо количество наемников из Латинской Америки, которые сражаются на стороне ВСУ. Оказалось, что таковых по меньшей мере пять подразделений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.
По информации, опубликованной на вербовочных порталах и в социальных сетях, на территории Украины участвуют в боевых действиях батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.
Нужно отметить, что сейчас все чаще страны ЕС затрагивают темы об отправке кадровых военных на Украину. Позиция России по этому вопросу неизменна. В Кремле не раз подчеркивали, что европейские солдаты, сражающиеся на территории Украины, приведут к эскалации конфликта. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что такие бойцы станут законной целью для РФ.