Названо количество наемников из Латинской Америки, которые сражаются на стороне ВСУ

Нужно отметить, что сейчас все чаще страны ЕС затрагивают темы об отправке кадровых военных на Украину. Позиция России по этому вопросу неизменна. В Кремле не раз подчеркивали, что европейские солдаты, сражающиеся на территории Украины, приведут к эскалации конфликта. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что такие бойцы станут законной целью для РФ.