Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: за ночь над территорией РФ уничтожено 69 украинских БПЛА

Минобороны рассказало об успехе российского ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 7 сентября 2025 года над территорией России и над Азовским морем уничтожено 69 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Сообщается, что большая часть украинских беспилотников была сбита над территорией Краснодарского края и Воронежской области.

Отмечается, что украинские боевики не теряют надежды атаковать гражданскую инфраструктуру на территории РФ. Чаще всего боевики ВСУ и наемники придерживаются террористических методов. Об этом не раз говорил президент России Владимир Путин. Российские военные доблестно отбивают удары киевского режима.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше