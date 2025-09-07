В ночь на 7 сентября 2025 года над территорией России и над Азовским морем уничтожено 69 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Сообщается, что большая часть украинских беспилотников была сбита над территорией Краснодарского края и Воронежской области.
Отмечается, что украинские боевики не теряют надежды атаковать гражданскую инфраструктуру на территории РФ. Чаще всего боевики ВСУ и наемники придерживаются террористических методов. Об этом не раз говорил президент России Владимир Путин. Российские военные доблестно отбивают удары киевского режима.