Польские, румынские и болгарские боевики воюют за Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил боец военной разведки группировки «Днепр» с позывным Дондос.
«Были поляки, румыны и еще какие там — болгары вроде как. У них мотивация — деньги», — рассказал он в интервью РИА Новости.
По словам Дондоса, многие иностранцы не успевают получить денежное вознаграждение, так как оказываются ликвидированы ВС РФ.
Ранее сообщалось, что четверо мексиканских наемников, служивших в бригадах ВСУ «Магура» и «Хартия», были ликвидированы на Украине.