Силы ПВО уничтожили за ночь 69 украинских БПЛА над российскими регионами

Российские военные сбили в небе над девятью регионами РФ и над Азовским морем 69 украинских беспилотников, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«С полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее число БПЛА были уничтожены над Кубанью (21). В небе над Воронежской областью сбили 13 беспилотников, на Белгородской 10, над Астраханской — семь, над Волгоградской — шесть, над Ростовской — три, над Брянской — два, над Курской, Рязанской областями и Крымом — по одному. Кроме того, четыре украинских дрона обезвредили над водами Азовского моря.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали беспилотники ВСУ в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области. Разрушений на земле и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.