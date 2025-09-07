Силы ПВО уничтожили за ночь 69 украинских БПЛА над российскими регионами

Отмечается, что наибольшее число БПЛА были уничтожены над Кубанью (21). В небе над Воронежской областью сбили 13 беспилотников, на Белгородской 10, над Астраханской — семь, над Волгоградской — шесть, над Ростовской — три, над Брянской — два, над Курской, Рязанской областями и Крымом — по одному. Кроме того, четыре украинских дрона обезвредили над водами Азовского моря.