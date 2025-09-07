В правобережной части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, возведена вторая линия обороны со стороны ВСУ, в то время как сам город Херсон имеет слабую защиту, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«На территории выше Херсона по течению Днепра, в районах Клапаёв, Музыковки и до Дарьевки, противник организовал вторую линию обороны. Сам Херсон недостаточно укреплен: ВСУ рассчитывают укрыться за жилыми зданиями и гражданским населением. Это их стратегия, но такие расчеты неизбежно приведут к провалу», — отметил Сальдо.
Херсонская область — это российский регион, который находится в нижнем течении реки Днепр. После проведения референдума в сентябре 2022 года область стала субъектом Российской Федерации, однако Украина не признаёт этот референдум легитимным и продолжает обстреливать её территорию.