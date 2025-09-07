Сальдо: ВСУ выстроили в Херсонской области вторую линию обороны

«На территории выше Херсона по течению Днепра, в районах Клапаёв, Музыковки и до Дарьевки, противник организовал вторую линию обороны. Сам Херсон недостаточно укреплен: ВСУ рассчитывают укрыться за жилыми зданиями и гражданским населением. Это их стратегия, но такие расчеты неизбежно приведут к провалу», — отметил Сальдо.