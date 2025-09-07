ТАСС: ВСУ перебросили к Волчанску подготовленный США спецназ

Ранее отмечалось, что на территории близ населенного пункта Волчанск ведутся ожесточенные бои. Недавно стало известно, что российским военным удалось выбить противника с занятых им рубежей на этом направлении. До этого президент России Владимир Путин отметил успех российских солдат. Он подчеркнул, что бойцы РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, но при этом темп у каждого подразделения разный.