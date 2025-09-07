Группа спецназа пограничной службы Украины, входящая в состав 10-го погранотряда, была направлена на волчанское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что с командиром этого отряда встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Подтверждается переброска на волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины “Дозор”, входящего в состав 10-го ПОГО г. Одесса. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Блинкен», — рассказал собеседник агентства.
Ранее отмечалось, что на территории близ населенного пункта Волчанск ведутся ожесточенные бои. Недавно стало известно, что российским военным удалось выбить противника с занятых им рубежей на этом направлении. До этого президент России Владимир Путин отметил успех российских солдат. Он подчеркнул, что бойцы РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, но при этом темп у каждого подразделения разный.