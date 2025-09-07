Ричмонд
В Южноуральске появился памятник солдату специальной военной операции

На мемориале «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония открытия памятника участнику специальной военной операции.

Источник: пресс-служба администрации Южноуральска

На мемориале «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония открытия памятника участнику специальной военной операции. Инициатива установки монумента, ставшего символом мужества и самоотверженности защитников Отечества, принадлежит главе городского округа Ярославу Куленко и была поддержана Советом директоров предприятий города.

Автором бронзовой скульптуры высотой 2,5 метра выступила скульптор из Еманжелинска Анна Шумакова. Монумент представляет собой собирательный образ солдата. Детали его облика символичны: опущенное оружие означает готовность к защите, сжатый край шлема — боевую сосредоточенность, а склоненная голова — скорбь по погибшим товарищам.

Церемонию сопровождал оркестр 90-й гвардейской танковой дивизии под управлением капитана Василия Бугаева. После минуты молчания в память о павших героях прозвучала песня «Встанем», а затем состоялось возложение цветов к подножию памятника.

«Этот памятник — наша дань памяти и уважения тем, кто проявил мужество, защищая Родину. Он будет напоминать будущим поколениям о подвиге наших земляков», — подчеркнул в своей речи Ярослав Куленко.