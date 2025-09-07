Минобороны РФ: над Воронежской областью сбили 20 украинских дронов

Министерство обороны России сообщило об отражении атаки ВСУ с использованием беспилотников на Воронежскую область. Атака длилась с 20:00 6 сентября и ночью 7 сентября.
По данным ведомства, над регионом было сбито 20 украинских БПЛА.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об одном раненом мужчине и повреждении домов в Аннинском районе. Сообщается, что атака была нацелена также на Лискинский и Россошанский районы, где были включены сирены воздушной тревоги.
Всего за указанный период в воздушном пространстве РФ уничтожен 31 дрон, в основном над Белгородской областью. В Воронежской области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.
