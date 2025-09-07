Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия выпустила по Украине рекордное число дронов и ракет

В ночь на 7 сентября 2025 года Вооруженные силы России выпустили по Украине рекордные 818 дронов и ракет. Об этом сообщает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».

Источник: AP 2024

Комбинированный удар по территории Украины, как уточняется, был нанесен с применением ударных беспилотников и ракет наземного базирования. До этого ВС РФ не выпускали по соседней стране столь большое количество БПЛА и ракет.

В атаке было задействовано в общей сложности 805 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. В комбинированном ударе задействовали в том числе 9 крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», заключается в сообщении.

Ночной удар пришелся и по территории украинской столицы. Ранее сообщалось, что в Киеве ночью загорелось здание кабинета министров. Уточнялось, что возгоранию подверглись верхний этаж и крыша. На месте прилета наблюдался сильный пожар. В Одессе, в свою очередь, были поражены стратегические объекты, включая порт. Сообщалось в том числе о взрывах на аэродроме «Школьный».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше